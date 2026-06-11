天皇杯の対戦組み合わせが決定日本サッカー協会は6月10日、天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会1〜3回戦の組み合わせを発表した。SNSでは「待ち切れない」「また楽しみな日々が始まる」など早くも盛り上がりを見せている。今回の発表では3回戦までの全72カードが組まれた。1回戦は8月19日、2回戦は同月26日に開催される。前大会王者の町田ゼルビアFCの初戦は2回戦で岩手県代表のJFLいわてグルージャ盛岡と北海道代表の