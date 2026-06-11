2026年6月から開催されるFIFAワールドカップでは、世界中から才能にあふれたサッカー選手らが集まり、国を背負って試合に臨みます。近年、そんな将来のスター選手を発掘するためにAIが使われるようになっていますが、果たしてAIの活用で本当に将来有望なスポーツ選手を見いだせるのかについて、スウェーデンのマルメ大学でスポーツ科学を研究するリア・モンシーズ氏が解説しました。Can AI really spot the next football supersta