finalは、「心地よい入眠環境のためのイヤホン」を謳う“夜イヤフォン”「ZE500 NYUMIN」のクラウドファンディングを、7月よりMakuakeにて実施する。クラウドファンディングでは数量限定・先着順で最大20％ OFFのプランを用意するとのこと。 クラウドファンディングに先駆けてティザーサイトを公開しているほか、最新情報はfinal公式LINEで随時提供している。 心地よい睡眠環境に寄り添う音響機能と、横になっても装