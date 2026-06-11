サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に幕を開ける。米国、カナダ、メキシコによる史上初の３か国共催で、出場チームは前回までの３２から４８に拡大。開幕戦のメキシコ―南アフリカ（同午前４時）から７月１９日（同２０日）の決勝まで熱い戦いが繰り広げられる。連覇がかかるアルゼンチン代表は３８歳のＦＷリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）が健在で、４１歳のポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウ