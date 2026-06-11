☆西武―広島（１８：００・ベルーナドーム）西武＝平良、広島＝ターノック西武は１０日の広島戦で延長１０回に長谷川の左前安打でサヨナラ勝ち。９日の同戦でも９回に長谷川の右前安打でサヨナラ勝ちしており、２試合連続で長谷川のサヨナラ打で勝利。球団で２試合連続サヨナラ打（犠飛、四死球を含む）は西鉄時代の１９５３年大下弘、２００２年松井稼頭央に次ぎ、３度目となった。３試合連続のサヨナラ勝ちなら２４年ソフト