Sony Pictures Studios内にあるStage 7。実際の映像制作にも活用されるスタジオの1つ、このスタジオ内でイベントが開催された ソニーは現地時間の4日、米ロサンゼルス近郊にあるSony Pictures Entertainmentのスタジオで、テレビの新製品「BRAVIA 9 II」や、ホームシアター「BRAVIA Theatre Trio」を使ったショートフィルムのプレミア上映や、クリエイターによるスピーチ、技術展示、歴代