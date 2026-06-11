【ナッシュビル（米テネシー州）１０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表は１０日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で初練習を行った。＊＊＊いよいよ本番ムードが高まる中、５大会連続Ｗ杯に臨むＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）は、１３人のＷ杯初選出選手へ、自らの体験談を踏まえ、がむしゃらに戦う姿を求めた。「僕も初めてだっ