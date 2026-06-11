くら寿司にて、2026年6月12日から14日までの3日間限定で人気の中トロが特別価格の一貫110円で登場！さらに、同日より「サーモンと肉」フェアが開催されるほか、浜田雅功さんとコラボした「浜ちゃん愛しの酸辣湯ポテト」も販売します☆ くら寿司「中トロ」一貫110円 価格：110円販売期間：2026年6月12日（金）〜6月14日（日）※全店同一価格での販売 回転寿司チェーン「くら寿司」の人気メニュー「熟成中とろ(