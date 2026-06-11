サッカー日本代表のキャプテン、ＭＦ遠藤航と４０歳の有名芸人が「親戚らしい」というのだ。お笑いコンビ「鬼越トマホーク」良ちゃんが１１日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「全く似てないんですが日本代表のキャプテン遠藤航選手と鬼越トマホーク金ちゃんは親戚らしいです」と投稿。相方の金ちゃんと遠藤が親戚！？驚きの事実だ。良ちゃんは２人の顔を並べた写真をアップ。「全く似てない」と言うように、似ているよう