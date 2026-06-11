捜査関係者によりますと、10日夜、神奈川県座間市に住む17歳の女子高校生の親族から「自宅に帰ってこない」という内容の110番通報があったということです。その後、警察が行方を捜していましたが、11日午前、行方が分からなくなっていた17歳の女子高校生とみられる遺体が、神奈川県相模原市の河川敷で見つかったことがわかりました。遺体の状況から事件に巻き込まれた可能性があるとみて、警察が詳しく調べています。