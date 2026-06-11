俳優の松下奈緒が11日、東京・TOKYO DREAM PARKで行われた最新デジタルアート施設 「レーヴ・デ・リュミエール（光の夢）」メディア向け内覧会に登壇。アート愛を語り尽くした。【全身ショット】きれい…アイスブルーのスカートをまとった清楚な松下奈緒あす12日のグランドオープンを記念して開催された同イベント。アートや音楽に精通している松下は一足先に同施設でのデジタルアートを楽しんだ。ゴッホやガウディのデジタル