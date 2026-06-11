高市首相が来週のG7＝主要7か国首脳会議で、中東情勢をめぐり、世界の原油市場の安定に向けた「3つの提案」を行う方向で調整していることがわかりました。来週行われるG7首脳会議では、中東情勢やエネルギー供給などが主な議題になる見通しです。こうした中、複数の政府関係者によりますと、高市首相は世界の原油市場の安定に向けた「3つの提案」を行う方向で調整しています。▼不当な輸出制限に反対し、自由で透明性のある貿易を