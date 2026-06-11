「FIFA ワールドカップ 2026」が、日本時間の12日に開幕する。NHKは、日本代表の全試合を地上波とBSで生中継、大会全104試合を高精細なBSP4Kで放送する。【画像】ペレ、ドログバなど名選手たちの貴重映像が満載■NHK放送予定（時間は試合開始の日本時間）【1次リーグ】地上波で日本戦2試合含む、計19試合を生中継（NHK ONEで同時・見逃し配信）BSで1試合（日本戦）フランス、スペイン、アルゼンチンなど強豪国の試合も地上波中継