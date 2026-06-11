お笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太（49）が10日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に生出演。最近、ネタを書くために使っている場所を明かした。この日のメールテーマは「みんなの苦手なこと教えて」。これに、リスナーから「1人カラオケが苦手。1人でカラオケボックスに入店するのが恥ずかしくてできません」というメッセージが寄せられた。これに、山里は「元々一人カラオケってね