陸上男子110メートル障害で20歳のジャコビー・サープ（米国）が10日、米オレゴン州ユージンで行われた全米学生選手権の予選（追い風1.0メートル）で世界新記録の12秒75をマークした。アリス・メリット（米国）が2012年に樹立した従来の記録を14年ぶりに0秒05更新した。サープは2024年のU20（20歳未満）世界選手権で優勝。初出場した昨年の世界選手権東京大会は6位だった。（共同）