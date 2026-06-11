フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ひつじヘアでの夏ワンピース姿を披露した。「BS日テレの野球中継内のCMに出演しています見つけたよ〜とコメントありがとうワンピース@grace_continental.divひつじヘアスタイル」とつづり、ひつじヘア、涼しげな夏ワンピース姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「見惚れてしまう〜」「笑顔が素敵！！」「ポンデリ