１０日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、芸人の両親を当てる「芸人親子神経衰弱」が放送された。トップバッターで出てきたのはかもめんたるの岩崎う大。解答者側の千原ジュニアが「う大はめちゃめちゃ、ええとこの子やねん」「帰国子女かなんか」というと、う大は「高校３年間を、西オーストラリア州にいました」と答えた。「お父さんの仕事の関係？」と聞かれ「そうですね。語学を勉強したいということで