【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】米中央軍は１０日（米東部時間）、イラン国内の複数の標的に対し、自衛目的の攻撃を行ったと発表した。これに対し、イラン軍中央司令部は１１日、「ホルムズ海峡を封鎖する」と発表。通航しようとするあらゆる船舶を攻撃すると表明するなど軍事的な緊張が高まっている。米中央軍によると、攻撃は米東部時間１０日午後５時１５分（日本時間１１日午前６時１５分）に開始した。米軍に