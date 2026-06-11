女優土屋太鳳（31）が11日、都内で開催の、ゲスト声優を務めたアニメ映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（矢野博之監督、6月26日公開）完成披露上映会に出席した。同作は冒険家・ニャックルと交わした約束を守るために旅を続けているパンタンが、アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、宝物を探す大冒険に出て行くストーリー。出演決定後の周りの反応について「私は姉と弟とアンパンマンを見て育ってきたの