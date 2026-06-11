10日午後11時前、新潟市北区横井の主要地方道新潟中央環状線の交差点で2台の普通乗用車が出合い頭に衝突する事故がありました。警察によりますと、この事故で、一方の乗用車を運転していた新潟市の男性会社員（25）が全身を強く打って、意識不明の状態で病院に運ばれましたが11日午前0時過ぎに死亡しました。もう一方の乗用車を運転していた新潟市の男性会社員（19）も腰の痛みなどを訴え病院に搬送されています。命に別状はないと