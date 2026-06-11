具合が悪く、横になっていたという飼い主さんの元にやってきた柴犬さん。心配してくれているのかと思いきや…まさかの行動が話題になっているのです。 思わず笑顔になってしまう、小さな子どものようなその行動は記事執筆時点で2.1万回を超えて表示されることとなりました。 【動画：具合が悪く横になっていると、犬が見に来て…『心配してくれた』と思いきや→予想と違う『まさかの行動』】 具合が悪くて横になっている