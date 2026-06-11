ミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得した山田琉聖選手と中井亜美選手に11日、県民栄誉賞が贈られました。＜記者リポート＞「いま中井亜美選手と山田琉聖選手が県庁に到着しました。また会場からは可愛いと言った声も聞かれます。そして二人の首にはきらきらと輝く銅メダルがかけられています」歓迎の拍手で迎えられたのは、ことしのミラノ・コルティナオリンピックで活躍した山田琉聖選手と中井亜美選手です。妙