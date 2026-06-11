6月11日で開幕まで100日となったアジア大会。聖火リレーのトーチやユニフォームがお披露目されました。中区の名古屋能楽堂で式典が開かれ、アジア大会の公式アンバサダーの松平健さんが聖火リレーのトーチやユニフォームを披露しました。トーチは数種類の金属の素材と内部の構造が見えるデザインで、世界的な工業都市である愛知・名古屋をアピール。また、持ち手部分