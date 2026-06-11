いよいよ開幕となる北中米W杯。各国ファンたちも続々と開催地へ入国し、試合に備えて盛り上がっていることだろう。しかし英『THE Sun』は、イングランドやスコットランドのファンは公共の場での飲酒に注意すべきだと報じた。開催地によっては警察はアルコールに対する取り締まりを強化しており、期間中に公共の場でビールのカップを手にしているだけで逮捕される可能性がある。イングランドやスコットランドのファンはビールを好む