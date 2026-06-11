10日(現地時間)、シャルケはデュッセルドルフから田中聡を完全移籍で獲得したと発表した。ドイツ紙『Bild』によれば、移籍金は100万ユーロ(約1億8000万円)、契約期間は2030年6月末までとなっている。今季のブンデスリーガ2部で優勝し、6シーズンぶりの1部復帰を果たしたシャルケではロン・シャレンベルクとソーフィアン・エル・ファウジが不動のダブルボランチ。田中は、この2部優勝に大きく貢献した二人とポジションを争うことに