W杯本戦に挑むイングランド代表は、コスタリカ代表と親善試合を戦った。大会は日本時間12日早朝に開幕するが、イングランドはグループLに振り分けられているため、本番まではまだ調整の猶予がある。3-0で勝利したイングランドは順調に仕上がっているように見えた。トーマス・トゥヘル監督はこの試合で実験的なシステムも試している。英『Daily Mail』は、後半に1点リードしている状況でFWハリー・ケインを下げ、MFジュード・ベリン