北九州発祥のうどんチェーン「資さんうどん」を展開する資さんは、台湾・台北の大葉高島屋に海外1号店「資さん烏龍麵」を6月18日にグランドオープンする。メニューは看板商品の「肉ごぼ天うどん」をはじめ、丼もの、カレー、おでん、ぼた餅など日本でおなじみの人気商品に加え、台湾限定メニューも展開する。出汁は台湾店舗でも毎日店内で仕上げ、台湾の客の好みに合わせて味の微調整を行っている。店内にはセルフ薬味コーナ