いま、「世界の常識」が変わりつつあります。「力こそ正義」の国際秩序、苛烈さを増す気候危機、AIの超速進化による人間疎外……。アメリカ、ロシア、中国といった大国が、かつては民主主義や人権、国家の安全というような大義名分で覆い隠していた領土的野心をむき出しにする姿が毎日のニュースを賑わせます。「人類は進歩する」という考え自体に、懐疑の目が向けられています。かつてない予測不可能な時代を生き抜くために、私た