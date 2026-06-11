浦田の勢いが止まらない（C）産経新聞社巨人が強い。6月10日の楽天戦（楽天モバイル最強パーク）に7−0と完封勝利。2分けをはさみ6連勝でいよいよ首位を奪取した。先発の戸郷翔征が9回5安打無失点、134球を投げ、自己最多の14奪三振の力投で3勝目をマーク。【動画】とられた森下も悔しそう…浦田の二塁守備の好プレーシーンそんな戸郷を打線も援護した。1点をリードする3回は無死三塁からこちらも好調な佐々木俊輔が左翼線へ