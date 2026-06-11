「答えをすぐ聞くな、まず自分で考えろ」――そう言えば部下が育つと思っていないか。じつはその一言が、部下を思考の迷路に追い込み、時間を奪い、自信を奪っている可能性がある。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる令和の仕事の基本を解説する。（構