社会人3年目・ZAi編集部員のザイゼンが、お金の“基礎知識”をあれこれ学ぶ連載「目指せ！ お金名人」。今回のテーマは「格安スマホはどう選ぶ？」。CMでもよく目にする格安スマホ。“安かろう悪かろう”と思われがちだが、きちんと選べば何ら問題なく利用可能で、スマホ料金を大幅に削減できる。ここでは、商品比較サービス「マイベスト」で「通信会社・通信キャリア」のジャンルを担当する高山健次さんに教えてもらった格安スマ