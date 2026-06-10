2022年、『塞王の楯』で直木賞を受賞した今村翔吾氏。売れっ子作家として活躍している彼だが、実は多忙な執筆生活の傍で書店を経営している。税理士に反対されてまでも、経営状況の芳しくない書店の経営を引き継いだワケとは。※本稿は、作家の今村翔吾『書店を守れ！』（祥伝社新書）の一部を抜粋・編集したものです。作家と書店はまるで別物の商売私が「書店経営者」になった経緯を述べましょう。きっかけは、地元の友人から