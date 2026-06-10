なんとなく周りに合わせればいい、違和感があっても同調しないといけない……そう考えて内に秘めた思いを出さずに生きている人は多いだろう。しかし、それで本当にいいのだろうか。「伝説の経営者」と称される中野善壽氏は、伊勢丹の新人時代に三越への対抗を強硬に主張して会社を追われた過去がある。そんな中野氏が自らの経験から、本当に納得できる人生の送り方を指南する。※本稿は、実業家の中野善壽『ぜんぶ、すてれば』（デ