お笑いコンビ・アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）が11日、都内で行われた『パワフルプロ野球2026-2027』発売記念イベントに登壇した。大のオリックス・バファローズファンで知られるなにわ男子の藤原丈一郎と、大好きだというパワプロトークで盛り上がった。【写真】ホームランに大喜びする藤原丈一郎芸人としてのブレイク前からパワプロをプレイしていたという山崎は「仕事がないのでパワプロしかやっていなかった。我