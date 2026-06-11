◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝東北福祉大９―２大商大＝８回コールド＝（１１日・神宮）９大会連続１６度目出場の大商大（関西六大学）は２大会連続３８度目出場の東北福祉大（仙台六大学）に２―９の８回コールドで敗れ、準々決勝敗退となった。二刀流・中山優月（３年＝智弁学園）は「２番・投手」で先発出場。制球に苦しみ、７イニングで７奪三振も、８被安打７四球と要所を締めら