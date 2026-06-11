◆米大リーグパイレーツ９―８ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。６回２／３を投げて今季ワーストの６安打４失点（自責３）。規定投球回にはあと１アウト届かなかった。防御率は１・０６に悪化。ＭＬＢ全体の“隠れ１位”は継続も今季初めて１点台となった。リリーフ陣