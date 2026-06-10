会話には「量・質・関連性・様態」という4つの基本ルールがある。普通なら守るべきこのルールだが、実はあえて破ることで印象に残る会話が生まれるという。なぜ叶姉妹の発言はミステリアスに聞こえ、フットボールアワー後藤輝基のツッコミは笑いを生むのか。言語学の視点から、人を惹きつけるトークの仕組みを解き明かす。※本稿は、編集者の水野太貴『会話の0.2秒を言語学する』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。当たり