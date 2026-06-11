タレント・熊切あさ美が誕生日を迎え、祝福を受ける様子をアップした。熊切は１１日までに自身のインスタグラムで、「昨日また一つ年を重ねました」と４６歳の誕生日を迎えたことを報告し、「たくさんのメッセージにプレゼントありがとうございます」と感謝の気持ちを記した。「今が１番若い今が１番可愛いそう自分にいい聞かせて毎日過ごしていきたいです健康第一だねこの一年もよろしくお願いします」と続け、誕生日