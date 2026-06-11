イラン革命防衛隊の元司令官がJNNの単独インタビューに応じ、アメリカが攻撃を続けるなら「戦闘は中東地域の外へと拡大する可能性がある」と警告しました。JNNの単独インタビューに応じたのは革命防衛隊の元司令官、ホセイン・キャナニモガダム氏で、イランが9日に行ったアメリカへの攻撃は「均衡を保つ」ために抑制的なものだったと指摘しました。革命防衛隊 元司令官ホセイン・キャナニモガダム氏「（9日の段階では）イラ