レースクイーンの成沢紫音（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆赤のセパレート・コスチューム姿を披露した。黒と赤のハートマークの絵文字とともに、スーパー耐久シリーズ第3戦・富士24時間レースでクラス優勝した「SAKAEMOTORSPORTS」の黒＆赤のセパレート・コスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「今日もかっこ良くて、とても美しいね」「カッコ良い〜っす」「今日も美人やわ