スペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリア教会でメインタワーの「イエスの塔」が完成し、現地は祝福ムードに包まれました。「イエスの塔」は、高さ172.5メートルで18本ある塔の中で最も高く先端には巨大な十字架が設置されています。教会では10日、完成を祝う式典が開かれ、教会を設計した建築家アントニ・ガウディの肖像がドローンにより夜空に彩られる演出とともに花火が打ち上げられ、大きな歓声があがりました。これに先立