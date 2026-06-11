中東情勢が再び悪化するとの懸念が強まり、株価は一時1800円以上、大幅に値下がりしました。けさの東京株式市場は取引開始直後から売り注文が広がり、日経平均株価の下げ幅は一時1800円を超え、取引時間中としておよそ3週間ぶりに6万3000円を割り込みました。背景にあるのは、中東情勢が再び悪化するとの懸念が強まったことです。アメリカ軍がイランに対する新たな攻撃を開始したと明らかにしたことで、原油の先物価格が一時1バレ