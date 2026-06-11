富山県警本部富山県魚津市の北陸自動車道で、作業中の男性2人がはねられ死亡した事故で、酒気帯び運転などの疑いで逮捕された会社員根本宏一容疑者（56）＝福島県＝が運転していた大型トラックの車内から、酒の缶が押収されたことが11日、捜査関係者への取材で分かった。県警が詳しい状況を調べている。県警によると、容疑者は酒を飲んだことを認める趣旨の供述をしている一方「酔っていなかった」と話しているという。事故