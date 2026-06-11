ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が10日（日本時間11日）、敵地でのパイレーツ戦の試合後にウィル・スミス捕手（31）の負傷者リスト（IL）入りを発表した。正捕手のスミスは6日（同7日）のエンゼルス戦で、スタメンに名を連ねていたが、首の張りを訴え、急きょ先発メンバーから外れ、以降は欠場が続いている。ロバーツ監督は「IL（負傷者リスト）に入る。代わりにチャッキー・ロビンソンを昇格させる。チャッキーは明