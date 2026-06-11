栃木県宇都宮市で目撃情報が相次いだクマが捕獲されたことを受け、11日朝、市内の小中学校が再開されました。6日から20件以上クマの目撃が相次いだ宇都宮市では、9日、東簗瀬の住宅の敷地内でクマ1頭が捕獲されました。これまでにクマは複数いるとの情報もあったことから、10日まで市立の小中学校すべてが休校となっていましたが、捕獲から1日以上目撃情報がないことから、11日朝、学校が再開されました。市内の小学校では、保護者