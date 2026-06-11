中東情勢を受けて、政府が原油の調達先の多角化を進めた結果、来月にはホルムズ海峡以外から100％調達できる見通しになったことが分かりました。政府は中東・ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことを受け、原油の調達先をアメリカや中南米、中央アジアなどへ広げてきました。日本はこれまで原油調達の9割以上をホルムズ海峡に依存してきましたが、政府関係者によりますと、調達先の多角化により、来月にはホルムズ海峡を経由しない原