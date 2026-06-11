11日朝の日経平均株価は一時1800円以上値を下げ、およそ3週間ぶりに6万2300円台まで下落しました。中東情勢の悪化への懸念が強まったことで、原油価格が1バレル＝90ドル台前半まで上昇。この影響で、東京株式市場も売り注文が多くはいりました。午前は10日より939円75銭安の6万3239円52銭で取引を終えています。