親が亡くなった後、銀行口座が凍結される前に預金を引き出した経験がある人もいるかもしれません。特に葬儀費用を準備するために、故人の口座から自分の口座へお金を移したケースでは、「後から不正な引き出しと判断されるのではないか」と不安になることもあるでしょう。 結論からいうと、葬儀費用を支払う目的で資金を移しただけで、直ちに違法行為や脱税になるわけではありません。しかし、相続財産として適切に扱