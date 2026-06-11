金沢市の兼六園の梅林では梅の実が収穫の時期を迎え、11日から摘み取り作業が行われています。テレビ金沢・河合 紗花 記者：「兼六園の梅林です。こちらには枝がしなるほどたくさんの実がなっています」「白加賀」など20品種およそ200本の梅の木が植えられている兼六園。11日は庭師や作業員らがひとつづつ梅をもぎ取っていきました。ことしの梅の実は少し小ぶりだといいますが量は豊富で、例年よりも多い約900キロの収穫を見込んで