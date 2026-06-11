【Mobi Fold】 7月2日 発売予定 価格：14,850円 ロジクールは、新型ワイヤレスモバイルマウス「Mobi Fold」を7月2日に発売する。ロジクールオンラインストア価格は14,850円。 本製品は、ロジクール初の折りたたみ可能なモバイルマウス。折りたたみ時の厚さは約21mmで、ポケットにも収まる高い携帯性を備えているほか、複数のデバイスを簡単に切り替え可能な